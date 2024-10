''E' in arrivo sull'Italia un ciclone mediterraneo con piogge e temporali anche forti; colpito soprattutto il Centrosud con neve abbondante sull'Appennino. Torna il bel tempo nel fine settimana''. Lo afferma in una nota il meteorologo di 3Bmeteo, Edoardo Ferrara, precisando che ''un vortice ciclonico attraversera' l'Italia nelle prossime ore, portando fino a giovedi' condizioni di diffuso maltempo soprattutto al Centrosud, dove avremo piogge e temporali anche forti''.

''Il nord invece - prosegue l'esperto - sara' ai margini dell'azione ciclonica, con precipitazioni essenzialmente piu' probabili su Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, scarse se non del tutto assenti altrove''. Ferrara avverte, poi, che ''c'e' un'elevata possibilita' di avere fenomeni localmente molto intensi con temporali violenti o nubifragi in particolare su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia ma anche sul Lazio''.

Giovedi' l'allerta meteo si sposta soprattutto sulle adriatiche e, in particolare, tra Marche ed Abruzzo, dove le piogge potranno risultare particolarmente abbondanti. In tal frangente non sono previsti picchi pluviometrici superiori ai 50-60mm in poche ore, con rischio di qualche dissesto idrogeologico o allagamento. Da notare, inoltre, come la presenza di aria piuttosto fredda per il periodo favorira' nevicate talora abbondanti sull'Appennino oltre 1100-1400m (anche qualcosa in piu' sul settore meridionale), ma a tratti piu' in basso durante i fenomeni piu' intensi; sulla dorsale settentrionale fiocchi anche sotto i 1000m.

Buone notizie attese per il fine settimana: ''Venerdi' residua instabilita' con ancora qualche pioggia o rovescio su adriatiche e al sud, in graduale attenuazione. Mentre nel fine settimana - concludono da 3bmeteo.com - il rialzo della pressione favorira' il ritorno del bel tempo su gran parte del Paese, con temperature in aumento e nuovamente prossime ai 20*C''.