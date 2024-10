“La situazione raccontata dal personale medico degli ospedali San Francesco e Zonchello è al limite del collasso. Gli effetti negativi della riforma sanitaria voluta dalla sinistra qui si sentono ancora di più”.

Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere della Lega e presidente della commissione Autonomia, che ha preso parte oggi al sopralluogo della Commissione Sanità nei due presidi ospedalieri di Nuoro.

“Mancano medici e molti reparti importanti vanno avanti solo grazie all’impegno e al sacrificio di chi ci lavora. Anche quando si fanno selezioni spesso i medici si rifiutano di prendere servizio negli ospedali nuoresi. Il primo problema da risolvere è questo: il Consiglio regionale deve lavorare insieme alla Giunta in questa direzione e pensare a meccanismi di premialità per i nostri ospedali e per chi sceglie di venirci a lavorare”.

Per il consigliere regionale Saiu è fondamentale “garantire risorse a favore di investimenti tecnologici, in particolare, per quei reparti che sono eccellenze e non possiamo permettere che vengano soffocati dalla competizione con altri territori. L’investimento in innovazione è una leva fondamentale per attrarre personale medico. Difendere il nostro territorio e i servizi è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme e che dobbiamo riuscire a vincere”.