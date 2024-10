“Stiamo verificando la natura del problema”. Così l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda raggiunta telefonicamente da Sardegna Live.

L’esponente della Giunta Solinas ha spiegato che il bando per l’indennità una tantum di 7mila euro sarà rinviato e che tutti i possibili beneficiari “godranno delle stesse condizioni".

Dalle ore 10.00 di oggi, 28 gennaio, infatti, era possibile presentare le domande per la concessione dell’aiuto, ma qualcosa non ha consentito questa operazione: è sì possibile accedere al sito sardegnalavoro.it, ma una volta inserite le credenziali appare una schermata con la scritta: “Operazione non andata a buon fine”.

Il problema è presumibilmente riferito a un sovraccarico sui server che ospitano la piattaforma Sardegnalavoro.it, causato dalla grande quantità di utenti che in simultanea hanno visitato il sito.

Non è possibile al momento sapere quanto tempo ci vorrà per la risoluzione del problema.

In merito, l’assessore regionale comunicherà i dettagli attraverso un comunicato stampa.

Il bando. Le risorse finanziarie da erogare ammontano complessivamente a 7.300.000 euro.



L'intervento è finanziato a valere sull'art. 12 ter L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

I beneficiari dell’avviso sono i lavoratori autonomi, con o senza Partita IVA, imprese e organismi, operanti nei seguenti ambiti: organismi, agenti e scuole professionistiche del settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici; organizzazione di feste e cerimonie, compresi i commercianti di abiti da cerimonia; agenzie di viaggio; palestre; discoteche e discopub.

Sono altresì inclusi tra i destinatari gli ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n.22.