La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria, Antonello Liori, ha deliberato di stipulare una convenzione con la Società Fluorite di Silius Spa per l’esecuzione dei servizi relativi alla messa in sicurezza e custodia del sito minerario di Genna Tres Montis, secondo le prescrizioni e le indicazioni impartite dall'organo di vigilanza e di polizia mineraria dell’Assessorato dell’Industria.

“Abbiamo stanziato 6,6 milioni di euro per l’attuazione del programma 2013, presentato dalla Società Fluorite di Silius in liquidazione Spa, finalizzato alla prosecuzione dell’intervento di messa in sicurezza e custodia del sito minerario, che si svolge sin dal 1 gennaio di quest’anno - ha spiegato l’assessore Liori - Si tratta di un intervento a carico della Regione, da realizzare prima dell’affidamento della nuova concessione”.

Nei mesi scorsi, infatti, è stata approvata la graduatoria del bando dei progetti per il rilascio della concessione di riattivazione ai fini produttivi della miniera con l’aggiudicazione alla Fluorite Italia Srl. Il piano industriale ha come obiettivi la miglior valorizzazione della risorsa mineraria, l'eventuale reimpiego dei residui di lavorazione, un programma di ricerca finalizzato ad incrementare le riserve, le misure necessarie al ripristino e/o alla riqualificazione dei luoghi delle aree minerarie e di quelle pertinenziali, degli impianti, delle strutture di deposito e di tutto ciò che sia riconducibile all'attività mineraria e metallurgica.

"Dopo l'interruzione avvenuta nei primi mesi del 2006 - ha sottolineato Liori - finalmente, grazie all'aggiudicazione del bando ed allo stanziamento per la messa in sicurezza, potrà riprendere l'attività produttiva della miniera, dove è presente un giacimento residuo di almeno 2,2 milioni di tonnellate”.