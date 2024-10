Grande successo per la serata folkloristica che si è tenuta sabato scorso a Mara. La manifestazione, inserita all’interno de “S’istiu maresu” 2018, ha visto protagonisti i padroni di casa del coro Bonu Ighinu e del gruppo folk “Santu Giuanne Battista”. Gli ospiti sono stati i componenti del “Cuncordu Planu de Murtas” di Pozzomaggiore, che si sono esibiti sin piazza Marconi, la storica “Piata ‘è s’ulumu”.

Il gruppo folk, accompagnato dall’organetto e dalla fisarmonica di Davide Caddeo di Dualchi, ha dato prova delle sue abilità sulle note delle danze logudoresi e dei suoi storici suonatori: tiu Giuanne Mereu e tiu Antoni Piu.

Il coro si è cimentato, invece, con pezzi tipici della scuola nuorese, come “Su Bolu e s’astore”, un omaggio all’indimenticato Tonino Puddu, serenada e alcuni brani tipici del loro repertorio come “Shardana”, scritto dall’ex Maestro del coro Rolando Piana, e”Daghi ti miro”, del poeta improvvisatore locale Francesco Sale.

La formazione pozzomaggiorese, diretta da Pier Giorgio Masia, ha proposto un vasto repertorio, da Pualicu Mossa a Peppino Mereu, da Giorgio Pinna a Tore Spanu, sino ad arrivare a Luigi Piu di Magomadas.

La serata è stata arricchita dalla consegna di una targa, da parte del Sindaco Salvatore Ligios, al campione locale di Karate, Marco Nughes. Il primo cittadino ha ricordato come queste serate arricchiscano l’estate sia dei residenti sia di coloro che ritornano in paese per trascorrere le vacanze.

La serata è stata presentata da Lucia Cossu che ha rimarcato come il territorio abbia una forte vocazione poetica.