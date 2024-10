Boccette di metadone e siringhe sporche di sangue, abbandonate, accanto al marciapiede e nei parcheggi, sulla centralissima viale Trieste, all’altezza del civico 56. E non sarebbe la prima volta – rammentano i residenti e i commercianti della zona – non un caso isolato dunque, in pieno centro, a poche centinaia di metri da Piazza del Carmine.

Le foto, spedite al nostro giornale, sono abbastanza eloquenti: non tutte le siringhe hanno il tappo di protezione, ma l’aspetto che preoccupa fortemente chi abita nella zona è il fatto che i tossici frequentino anche quella strada abbastanza frequentata.

Intanto in Comune – fanno sapere gli abitanti – è stata fatta segnalazione per ritirare quei rifiuti pericolosi: “Ho immediatamente segnalato il fatto agli incaricati del settore Igiene e suolo pubblico – fa sapere dal municipio Edoardo Tocco – fondamentale che il cittadino segnali sempre queste situazioni, noi facciamo sempre il possibile e con celerità per intervenire celermente”.

(Le immagini che documentano lo stato di degrado in viale Trieste a Cagliari)