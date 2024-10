Questa mattina, Luisella Costamagna, conduttrice della trasmissione “Agorà”, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, si è collegata in diretta da Cagliari per parlare delle nuove regole in Sardegna in vigore da oggi, lunedì 1° marzo.

L’inviato illustra l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas, emessa nella notte, e parla oltre che di zona bianca, anche dei tre comuni in lockdown. Il giornalista però confonde Bono con Bosa e una signora, che in quel momento stava percorrendo Corso Vittorio Emanuele, ha prontamente corretto l’inviato: “E’ Bono non Bosa”.