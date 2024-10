Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per tentato furto in abitazione un 53enne di Maracalagonis, disoccupato e con precedenti di polizia.

Una imprenditrice del luogo si era rivolta ai Carabinieri, in quanto si era accorta che qualcuno si era introdotto furtivamente nelle pertinenze della sua abitazione e dopo aver rovistato fra gli effetti personali e, forse perché “disturbato” si era dileguato senza asportare nulla.

Dalla visione dell’impianto di videosorveglianza installato presso l’abitazione è emerso che durante la notte, un uomo poi riconosciuto nell’odierno denunciato si era reso responsabile del tentato furto.