Strade dissestate che rendono difficile il passaggio di auto e ambulanze, e impediscono quello di camion dei rifiuti e carri funebri. I residenti in via dei Nuraghi e via Corongiu, nella frazione rurale di Tasonis (Sinnai) denunciano l'insostenibile situazione.

Già in precedenza il problema era stato portato all'attenzione della Procura con due esposti, nel 2021 e nel 2022, ma tuttavia persiste. Niente è cambiato dall'alluvione tra la notte del 18 e del 19 dicembre 2019, quando un nubifragio si abbattè sul Cagliaritano.

Il timore adesso è rivolto al prossimo autunno, per il quale alcuni esperti prevedono eventi climatici estremi, che potrebbero aggravare la situazione rischiando di isolare ulteriormente gli abitanti.

Con un nuovo appello alle istituzioni, i residenti ricordano che la viabilità è gravemente compromessa per l'impraticabilità delle strade e sottolineano che il crollo dell'unico ponte sul rio Crabili Serreli "preclude di fatto ogni via di fuga, sia in caso di ulteriori eventi di particolare maltempo sia di incendi nel periodo estivo".