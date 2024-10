Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione un'accurata indagine hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa ai danni dello Stato un 36enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico (in particolare per truffa).

Questi, dal mese di luglio 2019 risulterebbe aver prodotto agli uffici competenti una falsa attestazione che gli ha consentito di percepire indebitamente, fino al corrente mese di novembre, il reddito di cittadinanza ammontante a 12.640 euro complessivi.

Per avere titolo alla provvidenza sono necessari alcuni requisiti che possano descrivere una condizione complessiva di indigenza che in questo caso in realtà non vi erano.

L’uomo era stato assunto da una ditta in qualità di giardiniere e percepiva un reddito molto superiore a quello massimo previsto per poter godere delle sovvenzioni dello Stato.