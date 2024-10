Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "3A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Sinnai è intervenuta questa mattina intorno alle 7,30 con due automezzi e cinque operatori, per un incendio sviluppatosi al piano terra di un appartamento.

Il rogo si è presumibilmente sviluppato da un quadro elettrico all'interno del salotto e successivamente si è propagato coinvolgendo alcuni arredi, ma il tempestivo arrivo della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme all'intero appartamento ed il coinvolgimento di due persone, di cui una allettata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal servizio sanitario. Gli uomini dei Vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e agli accertamenti per stabilire le cause del rogo, dovute ad un probabile corto circuito.