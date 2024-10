Nel corso di un servizio notturno, teso alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Sinnai hanno tratto in arresto S.P., 20enne del posto. L’operazione rientra tra le numerose attività investigative quotidianamente svolta dai militari, tendenti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti specialmente tra i giovani, a tutela della collettività ma soprattutto allo scopo di prevenire il pericolo derivante dal loro uso, onde assicurare una tutela anticipata nei loro confronti.

Su tali presupposti e a seguito di controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del giovane, che sarebbe stato trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi. A completare il quadro sarebbe stato il rinvenimento di altra attrezzatura funzionale allo spaccio: bilancini elettronici di precisione, bustine di cellophane e involucri di carta stagnola in parte contenenti ancora stupefacente, occultati in vari ambienti della casa. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per la mattinata odierna è prevista la sua presentazione per il rito direttissimo.