Nella serata di ieri, a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per danneggiamento seguito da incendio e violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale un 66enne del luogo, con precedenti di polizia.

I militari, su richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, hanno raggiunto via Roma 2a, dove l'uomo, al culmine di una lite per futili motivi col fratello 54enne, anch'egli con precedenti di polizia, nel cortile condominiale avrebbe dato fuoco a delle masserizie e le relative fiamme avrebbero interessato le pareti delle abitazioni.

Nella circostanza l'uomo, nel tentativo di sottrarsi all'identificazione, avrebbe scagliato due pietre di grosse dimensioni contro i carabinieri, minacciandoli e tentando di aggredirli con calci e pugni, prima di essere immobilizzato.

Nessun danno strutturale allo stabile. Il 66enne, dichiarato in arresto è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.