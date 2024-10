Ieri a Sinnai, in via Trieste, i carabinieri della locale Stazione unitamente a personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, a conclusione di alcuni accertamenti e di un intervento su strada, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di guida in stato di ebbrezza, un 47enne operaio del luogo, con precedenti denunce a carico.

L'uomo, a seguito di un sinistro stradale in cui era incorso mentre era alla guida della sua Lancia Ypsilon, sottoposto secondo prescrizioni di legge a verifica etilometrica, sarebbe risultato essere positivo in maniera molto sensibile, evidenziando un tasso alcolico di 2,78 grammi per litro (oltre 5 volte il limite di legge).

La patente di guida gli è stata ritirata, mentre l'auto è stata sequestrata e affidata al medesimo proprietario in custodia giudiziaria. Procura della Repubblica e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.