Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per abbandono di incapace, un 50enne di Quartu residente a Sinnai, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

In particolare, come riferito dai militari, è emerso che l’uomo, nonostante dovesse avere cura dell’anziana madre, di 87 anni, in quanto unico parente, l’aveva abbandonata, lasciandola da sola a casa.

La donna è stata trovata dai carabinieri lo scorso 22 luglio: all’interno della propria abitazione era in stato di malnutrizione. La situazione è stata anche segnalata ai servizi sociali del Comune di Sinnai affinché, vista la scarsa affidabilità del figlio, l’anziana possa essere affidata ad una RSA che possa provvedere adeguatamente a lei.