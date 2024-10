Con la propria auto ha investito una famiglia di turisti tedeschi in vacanza che passeggiava in bici. L’incidente, le cui circostanze sono ancora da chiarire, è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16:30, sulla Statale 125 all’altezza del chilometro 234.

Ad avere la peggio il piccolo di famiglia, un bambino di appena 3 anni che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ma è stato comunque trasportato in codice giallo con l’elisoccorso a Cagliari per accertamenti. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola e i carabinieri