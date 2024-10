Il Corpo forestale della Regione Sardegna è intervenuti stamane su un incendio divampato nelle campagne di Siniscola (Nuoro) in località San Giacomo. Le fiamme, secondo quanto appreso, sono partite dal bordo della statale 131 dcn che porta da Nuoro verso Olbia. A causa del forte vento, gli elicotteri della flotta regionale non si sono potuti alzare in volo ed è stato richiesto l'intervento di due Canadair. L'intensità del vento di ponente sta mettendo in serie difficoltà anche l'attività delle squadre a terra del Corpo forestale.

I due Canadair decollati dalla base di Olbia, a cui si è poi aggiunto un elicottero del Corpo Forestale di Lanusei, hanno avuto la meglio sull'incendio divampato intorno alle 9.30.

Secondo una prima stima degli uomini del Corpo Forestale solo pochi ettari sarebbero andati in fumo. A preoccupare è stato invece il maestrale che ha impedito il decollo degli elicotteri delle basi di Farcana e Alà dei Sardi.