Rivolta dei commercianti ma anche di privati cittadini questa mattina a Siniscola contro la pressione fiscale che sta strozzando le attività commerciali e le famiglie.

Un comitato organizzato, di circa 700 persone, ha marciato verso il municipio della cittadina baroniese: "Basta, siamo stanchi - hanno detto - non ce la facciamo più, molti di noi stanno per chiudere".

Alcuni manifestanti hanno tentato di forzare per entrare nel palazzo, per parlare col sindaco, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine.

E' stato lo stesso primo cittadino, Rocco Celentano, ad affacciarsi a una finestra del municipio per calmare gli animi: "Fissiamo un consiglio comunale per giovedì prossimo a cui siete tutti invitati", ha detto alla folla.

"Come amministratori - ha spiegato il vicesindaco Lucio Carta - siamo in contatto diretto con i cittadini e sappiamo che c'è una situazione di disagio molto forte: non c'è lavoro, non ci sono investimenti, varie attività rischiano di chiudere perché l'economia non gira. Non ci tireremo indietro rispetto alle richieste legittime delle persone in difficoltà: incontreremo i cittadini tra una settimana e lavoreremo assieme a loro per far sentire la nostra voce".