All’esito di serrate e complesse indagini, supportati nella fase investigativa ed esecutiva dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Cinofili Abbasanta, all’alba del 20 aprile, i Carabinieri del NOR-Aliquota Operativa della Compagnia di Siniscola ha arrestato un 22enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa e riferito dai Carabinieri, il 20 febbraio scorso, il giovane, giunto nella frazione La Caletta di Siniscola (NU) con un pullman di linea, travisatosi con un passamontagna e cambiati i propri indumenti, avrebbe puntato una pistola contro la cassiera di un locale supermercato, intimandole di consegnare l’incasso e minacciando i numerosi clienti presenti di non allertare le Forze dell’Ordine. Impossessatosi di circa 285 euro contanti, si sarebbe poi dileguato dapprima a piedi e poi a bordo dell’auto di un ignaro congiunto, che transitava lì in quel momento, riuscendo a depistare le ricerche messe in atto da parte delle Forze di Polizia.

L’arrestato, cui vengono contestati i reati di rapina aggravata nonché detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, è stato associato alla casa circondariale di Nuoro.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato - sottolineano i Carabinieri - è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.

