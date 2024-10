Un bimbo di 21 mesi è rimasto ferito a un occhio per lo scoppio di un petardo lanciato da alcuni ragazzini che poi si sono dileguati.

Il fatto è accaduto a Siniscola, mentre nel paese erano in corso i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Il piccolo si trovava a passeggio con la mamma in una via dove erano state allestite delle bancarelle, quando qualcuno ha lanciato un petardo che è esploso all'altezza del suo viso. Subito soccorso, il bimbo è stato trasportato a bordo di un'ambulanza del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici hanno riscontrato una lesione alla cornea e lievi ustioni al viso.

Non corre il rischio di perdere la vista all'occhio ed è stato sottoposto a un trattamento di antidolorifici.