È in arrivo al Comune di Siniscola il finanziamento di oltre un milione di euro per fronteggiare i danni causati dall’incendio di fine luglio in località Murtas Artas.

Ad annunciarlo gli assessori dei Lavori pubblici, Roberto Frongia, e della Programmazione, Giuseppe Fasolino, nella sede comunale di Siniscola, alla presenza del sindaco Gian Luigi Farris e dei consiglieri regionali Franco Mula e Pierluigi Saiu.

“Abbiamo lavorato definendo come prioritario l’intervento a sostegno della comunità di Siniscola. Lo stanziamento delle risorse servirà per ricreare le condizioni di sviluppo dell’area colpita dal rogo – queste le parole di Fasolino -. Il finanziamento regionale consentirà, infatti, di ripristinare le infrastrutture idrauliche danneggiate nella zona di Murtas Artas e per estendere il sistema di irrigazione fino al sito rurale di “S’Istrumpu”.

È stato anche effettuato un sopralluogo al porto de La Caletta e nella frazione Sa Petra Ruja.

"Già da un recente sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Assessorato nel porto erano emerse una serie di carenze strutturali e infrastrutturali che ne limitano la fruibilità, a partire dalle opere di difesa. In particolare sarà necessario l’intervento di rifiorimento della mantellata del molo di sopraflutto”.

Così e Frongia si è impegnato a dare una risposta concreta alle criticità relative al porto e alla borgata di Sa Petra Ruja, che necessita di un piano di risanamento, comprendente, tra le altre cose, la pianificazione della rete delle acque bianche e delle infrastrutture a terra.

Per il Sindaco della città baroniese Gianluigi Farris: “La presenza, oggi, degli assessori Fasolino e Frongia testimonia l’attenzione della Giunta regionale per il nostro territorio. Siniscola ha bisogno di attenzione, la risposta alla richiesta di finanziamento per i danni causati dall’incendio ci consentirà di affrontare la situazione con più tranquillità, dando un aiuto concreto a chi ha subito danni”.