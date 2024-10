Cambio della guardia alla caserma di Siniscola. Dall’ 11 febbraio scorso, il Luogotenente Antonino Matteo Torre è il nuovo Comandante, subentra al Luogotenente Lussu Ferdinando, in congedo per raggiunti limiti di età dopo ben 44 anni di servizio.

Il nuovo Comandante, originario della provincia Messina, ha 50 anni, è sposato ed ha una figlia, ha frequentato la Scuola Ispettori (ex Scuola Sottufficiali), arruolandosi nel Corpo nel 1987. E’ laureato in Economia e Commercio, con specializzazione in “Economia & Management”.

Ha conseguito la qualifica di “verificatore fiscale” presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, negli ultimi anni presso la Tenenza di Arbatax ha ricoperto vari incarichi, da ultimo, quello di Comandante della Sezione Operativa e Servizi di polizia giudiziaria.

Il Luogotenente Torre è decorato della medaglia militare al merito di “Lungo Comando” e della Croce d’oro per Anzianità di Servizio, dell’attestato di Terza classe di Pubblica Benemerenza, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Inoltre, nel corso della sua carriera gli sono stati tributati varie ricompense di ordine morale.

Il Comandante Provinciale di Nuoro, Col. t.ISSMI Luigi Mimmo, esprime al Luogotenente Torre, per il nuovo incarico, un augurio di proficuo lavoro, per poter pienamente corrispondere alle istanze avanzate quotidianamente dall’Autorità di Governo e dalla collettività al Corpo della Guardia di Finanza.