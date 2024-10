“La notizia che ieri sera vi ha fatto rimanere curiosi, spero vi renda più felici, tranquilli e sicuri: ieri ho saputo che tutti i positivi della nostra comunità si sono ormai negativizzati e che mentre scrivo, siamo a quota zero positivi”.

A comunicarlo è il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris. “Immagino – dice il primo cittadino - che molti di voi stiano toccando ferro e posso capirlo, ma credevo fosse il caso di darvi questa notizia, in quanto buona e speriamo beneaugurante. Naturalmente non mi faccio grandi illusioni, perché la pandemia non molla ancora, ma intanto godiamoci lo status di comune Covid free, sperando duri. Godiamocelo ma siate prudenti, mi raccomando”.