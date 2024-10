Una donna di 43 anni, originaria di Lodi, ma residente a Siniscola, è stata trovata priva di vita, a terra, nella sua abitazione. Al loro arrivo gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

"Arresto cardiocircolatorio per cause tossicologiche", questo quanto si legge nel bollettino medico redatto dai sanitari del 118. Le cause potrebbero essere riconducibili a un'overdose, ma i contorni della vicenda non sono chiari. Per questo il pm di Nuoro Giorgio Bocciarelli ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro delitto ai sensi dell'articolo 586 del codice penale.

Un’ipotesi di reato contro ignoti che potrebbero aver ceduto la droga alla vittima. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della donna che verrà eseguita lunedì pomeriggio nel Policlinico di Monserrato dal medico legale di Cagliari Alberto Chighine. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Siniscola.