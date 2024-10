Con il camper in spiaggia. Proprio sulle dune di Berchida, comune di Siniscola, uno dei paradisi naturalistici dell'isola. Foto e informazioni sull'assalto ora sono sui tavoli di Corpo forestale e di vigilanza ambientale, carabinieri del Noe e Comune di Siniscola. La segnalazione è partita dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus.

Il fatto si riferisce allo scorso 30 settembre. "Purtroppo - commenta il Grig - questi episodi accadono per il clima di impunità in danno all'ambiente che, evidentemente, in tanti ritengono di potersi permettere. Senza controlli e senza sanzioni i cafoni, spesso stranieri che mai si permetterebbero comportamenti simili a casa loro, ne approfittano e la natura degrada".

L'associazione aveva segnalato un caso analogo anche a Capo Pecora. "Dev'essere effettuata almeno una vigilanza periodica per difendere i nostri litorali più rinomati - insiste il Girg - E poi sanzioni per i cafoni maleducati. E' il minimo per difendere il nostro ambiente".