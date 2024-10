Nella serata del 28 febbraio febbraio, a Siniscola, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane per estorsione.

Le indagini erano scattate a seguito della denuncia presentata da un genitore a cui il giovane aveva chiesto telefonicamente 500 euro per saldare un presunto debito contratto dal figlio.

La consegna del denaro richiesto è stata così monitorata dagli operatori del Commissariato di pubblica Sicurezza di Siniscola, che, dopo aver accertato l’effettivo impossessamento del denaro, hanno arrestato il giovane estorsore, sottoposto poi al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo, in cui non si escludono ulteriori sviluppi investigativi, anche in suo favore.