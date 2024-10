La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta nella tarda mattinata di oggi sulla SS131 DCN, al Km 87, a seguito di un incendio autofurgone. Il mezzo coinvolto percorreva il tratto viario della strada statale e, per cause in corso di accertamento, è stato interessato da un incendio che si è sviluppato nella zona anteriore del mezzo.

Al momento dell’accaduto era presente solo l’autista, che dopo aver arrestato la marcia ha lasciato il mezzo a lato della carreggiata mettendosi in sicurezza in attesa dei soccorsi.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco, è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Siniscola e l’ANAS.