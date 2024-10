Restano gravi le condizioni della bambina di Siniscola ricoverata in Rianimazione al Bambin Gesù di Roma da sabato.

La piccola, di due anni, si trovava a casa quando all’improvviso ha perso conoscenza. I genitori hanno allertato immediatamente il 118 e la bimba è stata trasportata per intossicazione all’ospedale San Francesco di Nuoro. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, i medici hanno concordato il trasferimento a Roma.

Al momento non si conoscono le cause dell’intossicazione, non si sa cosa la bambina possa aver ingerito.

La speranza è che al più presto possa tornare a giocare con i suoi fratellini e riabbracciare i genitori.