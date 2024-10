Incidente stradale alle ore 12:15 circa, lungo la Sp 12 in località "Cassitta" nel comune di Siniscola.

Un residente del posto, a bordo di una utilitaria KIA, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Siniscola, è uscita di strada andando a sbattere contro un muro di recinzione.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola e una ambulanza del 118. La persona coinvolta è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro.