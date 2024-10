Aggressione in casa a sfondo sessuale a La Caletta di Siniscola. Un giovane ventiseienne di Mamoiada avrebbe cercato di abusare di due ragazze di 24 e 26 anni. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri il ragazzo sarebbe riuscito a farsi aprire la porta di casa dalle giovani. Una volta dentro l’abitazione, sotto la minaccia di un coltello, avrebbe costretto le due ragazze a spogliarsi. Le povere vittime hanno provato a difendersi e sono riuscite a scappare e a lanciare l’allarme. Durante la colluttazione una di loro è stata ferita in modo non grave. L’aggressore è stato arrestato e rinchiuso nel carcere nuorese di Badu 'e Carros.

