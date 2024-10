Ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore sardo. Stavolta ad essere preso di mira è stato il Sindaco di Sini, Biagio Atzori, al quale ignoti hanno rotto il vetro posteriore e danneggiato il parabrezza della sua auto.

Subito è arrivata la solidarietà di Anci Sardegna che, tramite il presidente Emiliano Deiana ha espresso la solidarietà al primo cittadino: “Ancora una volta – queste le sue parole – un amministratore locale è vittima di “attenzioni particolari” che non possono né devono avere cittadinanza o giustificazione”.

“Al sindaco Atzori – conclude Deiana – la vicinanza della nostra associazione insieme a un richiamo al Governo, alla Regione, alle forze dell’ordine affinché quella comunità e quella amministrazione sia aiutata e sostenuta in un momento di tensione come questo”.

“Ancora una volta chi lavora al servizio della comunità finisce nel mirino di delinquenti – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais -. Occorre innalzare i livelli di protezione per prevenire e contrastare un triste fenomeno che ha colpito numerosi amministratori locali . Sono sicuro che gli inquirenti faranno quanto necessario per individuare i colpevoli. Il sindaco Biagino Atzori non si lascerà certamente intimorire da simili ricatti”.

Le indagini sono portate avanti dai Carabinieri di Mogoro e Gonnosnò.