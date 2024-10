E' stata una legislatura costellata da intimidazioni quella del sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris. Quest'anno, nel centro della Baronia, sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e il primo cittadino uscente potrebbe decidere di ripresentarsi per il secondo mandato nonostante l'ultimo episodio di intimidazione nei suoi confronti, le scritte minacciose comparse nella notte in un muro del paese.

"Non ho ancora deciso se ricandidarmi o meno - spiega all'Ansa il sindaco eletto cinque anni fa alla guida di una lista civica -, ma queste persone che non vengono mai allo scoperto, sappiano che io non ho paura e che farò quello che devo fare indipendentemente dai loro gesti. Ho sempre camminato a testa alta e continuerò a farlo nel rispetto della legalità".

"Prenderò le mie decisione sulla mia eventuale ricandidatura in serenità - conclude - consultandomi con mia moglie, i miei figli e il gruppo politico che mi ha sempre sostenuto, non certo con questi signori che colpiscono nascondendosi nell'anonimato".