E' polemica a Villasimius dopo che il sindaco Gianluca Dessì, alcuni dipendenti comunali e diversi esponenti della Giunta si sono vaccinati contro il coronavirus pur non rientrando fra le categorie che hanno diritto alla somministrazione.

I consiglieri di minoranza Tore Sanna, Pino Gagliardo, Luisella Cadoni e Roberto Utzeri hanno presentato un'interrogazione in merito in Consiglio comunale e persino il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, ha richiesto l'accesso agli atti.

Oggi Dessì ha condiviso un videomessaggio sulla pagina istituzionale del Comune dichiarando: "In data 20 marzo sono stati somministrati i primi vaccini in paese. Diverse persone che facevano parte della lista degli aventi diritto hanno rinunciato". Le fiale residue già diluite a fine mattinata sarebbero state sei, "tra le 25 e le 30 dosi già pronte per la somministrazione. Il responsabile, per ridurre gli sprechi come stabilito dal commissario Figliuolo, ha chiesto all'amministrazione se fosse disponibile un frigorifero per conservare le dosi, ma non era disponibile. Così è uscito dal centro a chiedere ai volontari della Protezione civile per chiedere se fossero disponibili, ma erano già vaccinati".

Il responsabile avrebbe così verificato se fra i presenti vi fosse qualcuno interessato a vaccinarsi. "In chiusura mattinata, tra le 13 e 13.30, le sole persone lì presenti hanno compilato il modulo di consenso ricevendo la vaccinazione direttamente sul posto".

"Quel che è avvenuto - spiega l'amministratore - è stato fatto sulla base delle norme vigenti, i vaccini non andavano sprecati e a quell'ora non era possibile reperire altri anziani cui certamente avremmo ceduto il posto. I dipendenti comunali, quei pochi che erano lì il sabato e la domenica a servizio del comune, sono stati anche loro vaccinati. Hanno detto in giro che il sindaco è stato agevolato, avrei volentieri lasciato il posto a qualche anziano, ma in quel momento non erano disponibili".