In Sardegna

Una multa di 84 € e due punti in meno dalla patente, è la pena prevista dal codice della strada per il sindaco di Siniscola Rocco Celentano che aveva parcheggiato l'auto nel posto riservato ai disabili. "Ho sbagliato, me ne rendo conto e pagherò la multa come qualsiasi cittadino" ha detto Celentano. La notizia, nel frattempo, è diventata di dominio pubblico grazie al tam-tam creato dai social network