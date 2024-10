Brutta disavventura, questa mattina, per il sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino, aggredito per strada da un uomo che prima lo ha insultato, poi gli ha puntato un accendino alla fronte e quando lui si è voltato per allontanarsi lo ha acceso.

Il sindaco ha cercato di difendersi, ne è nata una colluttazione in cui D'Agostino ha riportato lesioni a una gamba per cui è dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bonorva che ora stanno sentendo testimoni e valuteranno come procedere nei confronti dell'aggressore.

“Questa persona è pericolosa per la comunità, da tempo continua a minacciare le persone per strada, a importunare bambini, anziani, e ragazze, e a terrorizzare gli assistenti sociali del Comune”, denuncia il sindaco. “Abbiamo fatto tante segnalazioni alla Procura e al Prefetto, non si può andare avanti nel terrore, mi auguro che chi di dovere intervenga quanto prima”. L'uomo che oggi ha aggredito il sindaco, qualche tempo fa si era presentato nell'ufficio degli assistenti sociali insultando, minacciando gli operatori e prendendo a calci le porte e gli arredi.