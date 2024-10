Frasi minacciose e il tentativo di dare alle fiamme all’auto del primo cittadino, Salvatore Arras. E’ il triste ‘regalo di Natale’ che ignoti hanno voluto lasciare al sindaco del piccolo paesino di appena 1000 anime.

I carabinieri di Bono, che hanno raccolto la denuncia dell’amministratore, insieme ai colleghi di Sassari, stanno indagando per cercare di far luce sul pesante gesto intimidatorio.

Nel piccolo centro del Goceano incombono dunque le minacce di chi non ha esitato a innescare le fiamme sull’auto del sindaco con una bottiglia di acquavite e un panno completamente imbevuto sistemato all’estremità. Poi le scritte con la vernice spray, apparse sul muro dell’abitazione di Arras, il quale si è detto amareggiato soprattutto per lo stato d’animo dei suoi concittadini, che ora vivono in un clima di terrore.