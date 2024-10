Il servizio di medici Ascot dei comuni di Monti e Oschiri " viene garantito a singhiozzo , con continui cambi di personale costretto a coprire i turni senza remunerazione o con ritardi nel salario accumulati da molti mesi. Adesso sia i cittadini di Oschiri che quelli di Monti si ritrovano senza medico di base, un servizio di guardia medica che copre solo alcune giornate della settimana, e nessun medico Ascot ". È la denuncia dei sindaci di Monti, Padru e Oschiri , che hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania segnalando l'interruzione del servizio pubblico di assistenza sanitaria di base per migliaia di cittadini nei tre centri della Gallura.

" A Monti ci sono molti malati cronici - spiega all'ANSA il sindaco Emanuele Muzzu -. Abbiamo una ragazza per esempio che ha necessità di assumere dei farmaci salvavita regolarmente ogni sette giorni, ma non ha nessuno che glieli possa prescrivere. E questo è solo uno dei tantissimi esempi. In tutte queste settimane di assenza del servizio, con i miei colleghi degli altri paesi interessati, ci siamo messi in contatto con la Asl di Olbia . Sarà ora la Procura ad accertare eventuali omissioni o ritardi nell'adozione degli attimi amministrativi e contabili che hanno portato a questo grave disservizio ".

" In queste settimane abbiamo sollecitato la Asl di Olbia e pochi giorni fa ho avuto un colloquio con l'assessorato regionale alla Sanità e il direttore Asl Marcello Acciaro - ha affermato il primo cittadino di Oschiri, Roberto Carta -. La Regione ci dice che è stato stanziato un budget per coprire i costi pregressi dei servizi Ascot e per far ripartire il servizio. Ma i fondi sono comunque pochi e non sufficienti per poter garantire la continuità nel prossimo futuro. Domani alle ore 18.30 ho convocato un'assemblea pubblica nel centro polivalente di Oschiri per incontrare i cittadini e parlare della questione sanitaria ”. La situazione sanitaria a Padru è leggermente migliore. " Fortunatamente noi abbiamo ancora un medico che ci copre 1.700 persone, però altri 700 abitanti restano fuori da questo servizio e sono scoperti . - ha dichiarato il sindaco Antonello Idili -. Mi sono unito alla protesta dei sindaci di Oschiri e Monti anche per solidarietà, perché credo che si vinca tutti insieme uniti in questa lotta per il diritto alla salute dei cittadini Ora sarà la Procura ad accertare le responsabilità ".