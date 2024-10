È iniziata alle 9, al Palazzo dei Congressi a Cagliari, l’Assemblea Congressuale ANCI Sardegna per il rinnovo degli Organi Sociali.

I candidati alla presidenza sono Emiliano Deiana, presidente uscente e consigliere comunale a Bortigiadas, e alberto Urpi, sindaco di Sanluri nonché capo di Gabinetto dell'assessorato regionale all'Industria Alberto Urpi. Su entrambi esistono una serie di perplessità legate al fatto che Deiana non è più sindaco e che Urpi ha legami con la Giunta Solinas. Proprio per questo molte schede potrebbero essere bianche. Se avessero la meglio quest'ultime, il congresso finirebbe per essere rinviato a dopo le elezioni amministrative.

Per l'elezione del nuovo presidente servono 142 voti. Sono presenti 281 su 377 rappresentanti dei Comuni. Le operazioni di voto sono previste a partire dalle 14.

Il primo cittadino di Bitti, Giuseppe Ciccolini, sconfitto cinque anni fa, ha annunciato che voterà scheda bianca per promuovere un percorso unitario per la scelta del nuovo presidente. A inizio lavori ha preso la parola l'assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna: "E' un piacere vedervi così numerosi, grazie per l'immenso lavoro che svolgete e avete svolto in anni difficilissimi".