Antonio Gramsci e le leggi fascistissime, l'apparato locomotore e i muscoli. Affrontando questi complessi argomenti Simone Loi, 14enne di Fonni, ha sostenuto oggi l'esame di terza media in videoconferenza dal salotto di casa.

Dopo aver esposto con successo gli argomenti della tesina, ha concluso l'interrogazione con un ballu sartiu suonato in diretta. "L'amore e la passione per le tradizioni e il folklore - raccontano i genitori -, la devozione, e un po' di tristezza per non poter indossare l'abito tradizionale oggi per la processione della Madonna dei Martiri, a causa della situazione attuale, hanno spinto Simone a indossare l'abito tradizionale per sostenere l'esame. Dopotutto per noi è thu lunis de tha esta, un giorno particolare per tutti, e lo è stato ancora di più per lui".