Anche Simona ventura ricorda don Raimondo Satta nel giorno dei suoi funerali. Il parroco di Porto Cervo è deceduto alcuni giorni fa e la notizia ha destato commozione in tanti.

"Lui è don Raimondo - scrive la conduttrice televisiva sui social pubblicando una foto del sacerdote -. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale! Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante".

"Soprattutto Don Raimondo era accogliente. Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz’ora. Ecco perché, quando vedo che lo si definisce “parroco dei vip”, lo trovo profondamente ingiusto! Lui era il parroco di TUTTI! Riposa in pace Don. Noi non ti dimenticheremo mai".