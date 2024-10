La giovane interprete di Budoni ha partecipato alla prima puntata del famoso programma televisivo, aggiudicandosi il passaggio alle selezioni successive e conquistando i giudici che hanno espresso elogi per le qualità vocali e artistiche della cantante.

J-Ax, Raffaella Carrà e Noemi hanno espresso subito la disponibilità ad ospitare Simona nella propria squadra, mentre Piero Pelù ne ha evidenziato il talento, profetizzando per lei una fulgida carriera.

A THE VOICE la Farris ha proposto il brano "Per dire di no" con cui Alexia ha vinto il Festival di Sanremo nel 2002, e ha scelto di stare in squadra con Noemi.

La giovane promessa sarda ha iniziato a studiare canto a soli 4 anni e due anni dopo ha esordito per la prima volta in pubblico, a soli 6 anni.

Ha frequentato il corso di canto pop presso l'Accademia "Saint Louis" di Roma e aspira a diventare un'insegnante di canto e a vivere di musica.

Nel 2011 ha vinto il Festival regionale della canzone che si è svolto a Belvì (Nu) nell'ambito della manifestazione MODA & MUSICA IN BARBAGIA.