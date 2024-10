«In una temperie culturale in cui legami sociali e rapporti fra classi d’età si stanno disgregando inesorabilmente, Mario guarda e recupera il passato e dona in eredità a tutti un mondo di valori e simboli, fondamentali per rinsaldare la solidarietà fra generazioni». È con queste parole del primo cittadino di Ittireddu Franco Campus, riportate nella prefazione, che si può riassumere “Simili ma non uguali: ricordi di vita tra Fustialvos e Otis”, il libro del professor Mario Ara Turis che sarà presentato sabato 18 novembre alle 10.30, nella sala Consiliare

Alla presentazione, portata avanti grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro loco, parteciperanno anche la professoressa Gavina Cherchi ( docente di Filosofia Estetica nella Facoltà di Sassari) e la dottoressa Luana Farina Martinelli (poetessa).

Le letture in sardo saranno curate dal dottor Cristiano Becciu e dal maestro Francesco Cossu, entrambi esperti di lingua sarda. Alcuni capitoli dell’opera, infatti, sono scritti in lingua sarda. Una scelta voluta fortemente dallo scrittore per arricchire ulteriormente il suo lavoro letterario, non solo dal punto di vista lessicale, ma anche con contenuti etnoantropologici e sociologici, che lo rendono ancora più interessante.