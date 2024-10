Francesco Nicolò Mascia, 27 anni, e Stefano Corrias, 37, rispettivamente di Uras e Villanova Tulo, sono finiti in manette per l'aggressione a colpi di fucile avvenuta ai danni di Davide Desogus, 28enne di Simaxis, lo scorso 19 dicembre.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Oristano, che hanno indagato sul caso,

Corrias aveva fissato insieme a un'altra persona (non ancora identificata) un appuntamento con la vittima per acquistare due chili di cocaina. All'arrivo di Desogus, Mascia, che era rimasto nascosto, sarebbe sbucato fuori puntandogli il fucile e intimandogli di consegnare la droga.

Richiesta che il 28enne non avrebbe accolto, lanciando lo stupefacente in un canale. A quel punto sarebbe stata esplosa la fucilata, e i tre aggressori si sarebbero dati alla fuga riuscendo a portar via un chilo di droga, mentre Desogus è stato soccorso da un amico.

Adesso, a cinque mesi di distanza, su richiesta della pm Sara Ghiani, la giudice Federica Fulgheri ha disposto la custodia in carcere per due dei tre presunti responsabili.