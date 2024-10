I lavori per la costruzione della nuova Sassari-Olbia vanno a rilento. A denunciarlo è il deputato del PD Silvio Lai, commentando il Documento di programmazione economico finanziario presentato dal Governo Renzi nel 2015.

"Secondo quando riporta il Def la realizzazione della Sassari-Olbia va a passo di lumaca. – spiega Lai – Fino a oggi è stato realizzato solo il 9% dell’opera. Secondo il cronoprogramma si doveva essere al 50%. Un disastro. Secondo alcuni calcoli per realizzare la strada a questo ritmo servirebbero 10 anni. Un tempo che non può essere atteso."

E ancora: "I ritardi dell'Anas non sono accettabili. E quello che preoccupa in modo maggiore sono le risorse fino a oggi spese. Solo 81,7 milioni di euro. Dovevano essere 443,8. Una lentezza che deve far riflettere. I numeri che offre il Def non lasciano spazio a nessuna forma di ottimismo. E a far crescere ancora di più il pessimismo è il dato delle risorse spese nel 2014. Solo 62 milioni in un anno. Mi pare che l'Anas non abbia una corretta gestione dell’opera. Per questo abbiamo chiesto insieme ad altri parlamentari sardi un incontro urgente con il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio".