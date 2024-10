A Cagliari sostenitori e simpatizzanti attendono l'arrivo di Silvio Berlusconi, all'interno e all'esterno del padiglione D della Fiera.

L'incontro era fissato per le 10.30 con il governatore Ugo Cappellacci, ricandidato alla presidenza della Regione alle elezioni del 16 febbraio.

In realtà si è appreso poco fa dallo staff che Berlusconi è ancora a Roma e non sarà a Cagliari prima delle 11.30. Polizia e carabinieri, oltre un centinaio di uomini, stanno presidiando esterno e interno della sala della convention da 3000 posti, ormai quasi tutti occupati, mentre non mancano momenti di tensione fra responsabili dell'organizzazione e gente a caccia di un posto a sedere.

Hostess in tailleur nero distribuiscono magliette con il logo della campagna elettorale di Cappellacci "Ugo qui, ora" mentre dagli altoparlanti risuona l'inno di Forza Italia.