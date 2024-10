La notizia della liberazione della cooperante milanese di 24 anni Silvia Romano è stata accolta con grande gioia da tutti gli italiani.

E ai sardi non è sfuggito chi ha diretto l'operazione dell'Aise, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, ovvero il generale Luciano Carta.

La giovane era stata rapita nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya nel novembre 2018. Arriverà oggi in Italia.

Chi è il generale Luciano Carta. Nato a Carbonia (CI) il 31 gennaio 1957. E’ coniugato. Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza ha ricoperto dal 12 gennaio 2017 l’incarico di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE). Il 21 novembre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri lo ha nominato Direttore della stessa Agenzia.

Dopo il liceo classico è ammesso all’Accademia della Guardia di Finanza (1975). Nel maggio 1979, quale Ufficiale addetto, presta servizio presso la Sezione mobile legionale Catanzaro, dove in agosto ottiene l’incarico di Comandante. Dal 17 luglio 1981 comanda la Sezione operativa della Compagnia Cagliari e, dal 25 agosto 1985, la 4° Compagnia Genova. Nel 1983 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari. Successivamente frequenta il 20° Corso Superiore Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (1991-1992). Seguono la laurea di primo livello in Scienze della sicurezza economico finanziaria presso l’Università di Tor Vergata (2003); specialistica in Scienze della sicurezza Economico finanziaria (Università di Tor Vergata, 2004); e in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Trieste. Ottiene anche un Master di secondo livello in “Diritto Tributario dell’Impresa” presso l’Università Bocconi, e un Master di secondo livello “International Security Advanced Studies” presso l’Università di Perugia. Nell’anno accademico 2008-2009, frequenta la 60ª sessione del Corso IASD, presso l’Istituto Alti Studi Difesa, conseguendo il relativo diploma.

Dal 15 settembre 1993 è Capo Ufficio Operazioni del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria a Milano. Promosso tenente colonnello, da gennaio 1994 a luglio 2002 ricopre l’incarico di Capo ufficio Stampa del Comando Generale, assumendo altresì l’incarico di Direttore Responsabile della “Rivista della Guardia di Finanza” e del periodico “Il finanziere”, unitamente all’incarico di membro del consiglio d’amministrazione per l’ente editoriale del Corpo, con funzioni di rappresentante legale dello stesso.

A luglio 2002 è nominato Comandante del Comando provinciale a Livorno, e nel 2005 Comandante del Comando regionale Emilia Romagna a Bologna.

Promosso Generale di Divisione, regge il Comando Tutela dell’Economia. E’ nominato Comandante della Scuola di Polizia Tributaria di Ostia e successivamente Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza. Dal 1° luglio 2014, con il grado di Generale di Corpo d’Armata, assume il Comando Interregionale Italia Nord Occidentale a Milano. L’anno successivo quello dei Reparti Speciali a Roma. A giugno 2016 è nominato Ispettore per gli Istituti d’Istruzione.

È autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale e ha avuto incarichi di docenza presso l’Università dell’Aquila, la scuola di management della Luiss, la scuola di Polizia Tributaria e l’Accademia del Corpo. E’ stato consulente della Commissione Parlamentare antimafia nella XIV Legislatura.

È stato insignito delle seguenti onorificenze: Croce d’oro per anzianità di servizio (2000); Medaglia d’argento al merito della Croce Rossa Italiana (2000); Medaglia militare d’oro-lungo comando (2002); Medaglia Mauriziana (2005); Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (2014); Croce di Grande Ufficiale con Spade al merito Melitense del Sovrano Ordine di Malta (2014); e Diploma di benemerenza di prima e la relativa Medaglia d’Oro al merito dell’Ambiente.