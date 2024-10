Per fare luce sulla scomparsa di Silvana Gandola è sceso in campo anche il generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma.

La 79enne sparì nel nulla dalla spiaggia ad Aglientu, in località San Silvestro, la mattina del 28 marzo 2021. Quel giorno, la signora uscì dalla sua casa di Badesi insieme alla sua badante, ma non vi fece più rientro. Per la figlia, Laura Rizzi, è da chiarire proprio il ruolo della donna incaricata ad assistere la madre. Quest’ultima, dalle 11:45, informò Laura della scomparsa della mamma solo a sera, alle 19:30 (intervista nel video in basso).

“La figlia chiede verità vera”, ha affermato l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna che ieri mattina, insieme al generale Garofano e Laura, è tornato sul luogo della scomparsa.

La figlia, medico anestesista ad Asti, ha chiesto infatti la consulenza dell'ex comandante del Ris. È stato anche utilizzate un drone con videocamera ad alta definizione.

"Non ci si può fermare, specialmente dopo la richiesta di archiviazione avanzata al GIP dalla Procura di Tempio Pausania – ha fatto sapere Piscitelli -. Ci sono ancora tanti indizi, tante domande senza risposte”.

“Il gen. Garofano è sceso in campo con tutta la sua ben nota esperienza e insieme non lasceremo nulla al caso e verificheremo ogni ipotesi", ha detto infine il legale di famiglia.

Nel video Laura Rizzi, figlia di Silvana Gandola