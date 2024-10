Ieri a Silius, i carabinieri della Stazione di San Nicolò Gerrei, con la collaborazione di personale dell'aliquota operativa della Compagnia di Dolianova e dei colleghi della Stazione di Gesico, hanno controllato un ovile e arrestato il proprietario, un allevatore di 50 anni, noto alle forze dell'ordine, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, come da loro riferito, hanno rinvenuto all'interno della proprietà, a pochi metri dallo stabile, un mastello dotato di coperchio, contenente 7 sacchi di grosse dimensioni riempiti con sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata e tritata, per un peso complessivo di 33 kg. Del possesso l'uomo non sapeva fornire giustificazioni. E’ stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Lo stupefacente debitamente refertato sarà conferito ai laboratori del RIS di Cagliari per le necessarie analisi.