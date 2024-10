Aveva il mondo ancora tutto da scoprire, sogni da realizzare, un futuro da costruire.

Si è spento all’improvviso, in una brutta giornata di ottobre senza sole e con il sorriso nel cuore.

Moreno Caredda, un ragazzo molto amato di Silius, è morto ieri sera a soli 23 anni per un malore che lo ha colto senza dargli il tempo di un respiro.

Il suo amore per la Sardegna e per la musica lo ha condotto alla scoperta delle launeddas, che costruiva insieme ai sulittus, e da tempo frequentava la Scuola di Luigi Lai per nutrirsi di quei segreti che con cura e passione stavano alimentando il suo percorso di formazione.

Aveva tanti interessi, raccontano gli amici più cari, e la sua straordinaria capacità creativa gli consentiva di realizzare con talento e passione manufatti artigianali che prevalentemente riportavano figure che la sua terra suggeriva e che poi esponeva in pubblico, nelle sagre e nelle mostre, destando l’ammirazione di tutti.

Nel suo ultimo post, pubblicato sul profilo Facebook e risalente a venerdì intorno all’ora di pranzo, annuncia il suo viaggio a Meana Sardo dove tutto era pronto per accogliere la sua arte a Cortes Apertas.

Durante il tragitto verso Meana il suo destino gli ha chiuso le porte e quel viso che rivela la bontà di un giovane dinamico e gentile resta impresso negli occhi grondanti e increduli di chi lo ha conosciuto.

Il 22 maggio scorso, nel giorno del suo compleanno, aveva ringraziato le centinaia di persone che gli avevano fatto gli auguri con una frase che aveva destato emozione:

<<Grazie di cuore a tutti per gli auguri. . . dopo anni di inferno finalmente un compleanno sereno e felice. . >>.

Federico Caredda, il fratello di Moreno, ha affidato ad uno scritto l’immenso dolore che affligge lui e la sua famiglia:

<<Caro fratello....ora hai le ali di una grande aquila e puoi volare dove noi uomini possiamo solo sognare....avevi la forza del bisonte ke ti ha aiutato a superare tutte le difficoltà ke questa vita ti ha dato....hai avuto il coraggio di un lupo x andare via da questa vita e iniziarne una nuova....ora proteggici sotto le tue ali....e ti prometto ke la cavalcata verso le montagne sacre la faremo ancora insieme....6 nella terra dei mille tipee 6 arrivato nelle sacre colline....a presto fratello.....oggi con te sono andato via anke io>>.