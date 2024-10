Nella giornata di ieri, a Silius (CA), i militari della stazione cc di San Nicolò Gerrei, coadiuvati da quelli della stazione cc di Siurgus Donigala, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Luigi Garau, 36enne di Silius, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è scaturito a seguito di una serie di servizi appositamente predisposti su tutto il territorio della compagnia di Dolianova al fine di prevenire e reprimere i reati di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Durante i diversi controlli effettuati, il personale operante ha fermato Garau, conosciuto per i suoi precedenti specifici, il quale, sottoposto a perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di:

- nr. 7 piante di marijuana, di altezza variabile dai 60 cm ai 100 cm;

- gr. 2,00 circa di foglie essiccate di marjiuana;

- gr. 10,00 gr. di foglie di marijuana da essiccare;

- alcuni semi di marijuana.

Tutto sequetsrato.

Il giudice ha convalidato l’arresto in flagranza e ha concesso i termini a difesa per il 7 luglio prossimo, con la misura temporanea dell’obbligo di dimora.